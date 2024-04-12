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Некрасов Василий Максимов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

26.04.1763

Дата смерти

05.02.1812

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1763

Отец: Некрасов Максим Герасимов

Мать: Некрасова Прасковья Филимонова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
10.11.1786

Жена: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1797

Сын: Некрасов Андрей Васильев

Мать ребёнка: Некрасова Афимья Хрисанфовна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
21.04.1801

Жена: не указана

2-м браком
Рождение ребёнка
21.06.1802

Сын: Некрасов Иван Васильев

Мать ребёнка: Некрасова Анна Игнатьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Анна Игнатьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Афимья Хрисанфовна

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
05.02.1812
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