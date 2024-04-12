Некрасов Василий Максимов
Место рождения
Дата рождения26.04.1763
Дата смерти05.02.1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1763
Рождение ребёнка
17.10.1797
Мать ребёнка: Некрасова Афимья Хрисанфовна
Рождение ребёнка
21.06.1802
Мать ребёнка: Некрасова Анна Игнатьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Анна Игнатьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.02.1812