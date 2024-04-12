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Некрасов Иван Васильев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

21.06.1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1802

Отец: Некрасов Василий Максимов

Мать: Некрасова Анна Игнатьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Некрасов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Марья Лавренова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.01.1824

Дочь: Некрасова Анна Иванова

Мать ребёнка: Некрасова Марья Лавренова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.03.1828

Дочь: Александра Иванова

Мать ребёнка: Некрасова Марья Лавренова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.06.1830

Сын: Некрасов Петр Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Марья Лавренова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.02.1833

Дочь: Соколовская Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Марья Лавренова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Марья Иванова

Мать ребёнка: Некрасова Марья Лавренова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Некрасов Александр Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Марья Лавренова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Некрасов Прокопий Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Марья Лавренова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Марья Лавренова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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