Некрасов Иван Васильев
Место рождения
Дата рождения21.06.1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1802
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Некрасова Марья Лавренова
Рождение ребёнка
13.01.1824
Дочь: Некрасова Анна Иванова
Мать ребёнка: Некрасова Марья Лавренова
Рождение ребёнка
25.03.1828
Дочь: Александра Иванова
Мать ребёнка: Некрасова Марья Лавренова
Рождение ребёнка
09.06.1830
Мать ребёнка: Некрасова Марья Лавренова
Рождение ребёнка
09.02.1833
Дочь: Соколовская Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Марья Лавренова
Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Марья Иванова
Мать ребёнка: Некрасова Марья Лавренова
Рождение ребёнка
1838
Сын: Некрасов Александр Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Марья Лавренова
Рождение ребёнка
1842
Сын: Некрасов Прокопий Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Марья Лавренова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно