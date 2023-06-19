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Некрасов Петр Иванович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

09.06.1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1830

Отец: Некрасов Иван Васильев

Мать: Некрасова Марья Лавренова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
02.11.1853

Жена: Некрасова Дарья Трифонова

Рождение ребёнка
23.07.1860

Сын: Некрасов Василий Петрович

Мать ребёнка: Некрасова Дарья Трифонова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.07.1865

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Некрасова Дарья Трифонова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно