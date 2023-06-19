Некрасов Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения09.06.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1830
Отец: Некрасов Иван Васильев
Бракосочетание
02.11.1853
Рождение ребёнка
23.07.1860
Сын: Некрасов Василий Петрович
Мать ребёнка: Некрасова Дарья Трифонова
Рождение ребёнка
26.07.1865
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Некрасова Дарья Трифонова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно