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Некрасов Андрей Васильев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

17.10.1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1797

Отец: Некрасов Василий Максимов

Мать: Некрасова Афимья Хрисанфовна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.05.1820

Дочь: Акилина Андреевна

Мать ребёнка: Некрасова Марфа Евдокимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.07.1822

Сын: Некрасов Павел Андреевич

Мать ребёнка: Некрасова Марфа Евдокимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.09.1823

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Некрасова Марфа Евдокимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.12.1824

Сын: Некрасов Павел Андреевич

Мать ребёнка: Некрасова Марфа Евдокимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.09.1827

Сын: Некрасов Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Некрасова Марфа Евдокимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Матрена Андреевна

Мать ребёнка: Некрасова Марфа Евдокимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.04.1833

Сын: Некрасов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Некрасова Марфа Евдокимова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Некрасов Глеб Андреевич

Мать ребёнка: Некрасова Марфа Евдокимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Некрасова Марфа Евдокимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Марфа Евдокимова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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