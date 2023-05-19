Некрасов Андрей Васильев
Место рождения
Дата рождения17.10.1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1797
Рождение ребёнка
29.05.1820
Дочь: Акилина Андреевна
Мать ребёнка: Некрасова Марфа Евдокимова
Рождение ребёнка
01.07.1822
Мать ребёнка: Некрасова Марфа Евдокимова
Рождение ребёнка
08.09.1823
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Некрасова Марфа Евдокимова
Рождение ребёнка
08.12.1824
Мать ребёнка: Некрасова Марфа Евдокимова
Рождение ребёнка
25.09.1827
Сын: Некрасов Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Некрасова Марфа Евдокимова
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Матрена Андреевна
Мать ребёнка: Некрасова Марфа Евдокимова
Рождение ребёнка
30.04.1833
Мать ребёнка: Некрасова Марфа Евдокимова
Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Некрасова Марфа Евдокимова
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Некрасова Марфа Евдокимова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно