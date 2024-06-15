Некрасова (Малыгина) Марфа Евдокимова
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.05.1820
Дочь: (Некрасова) Акилина Андреевна
Отец ребёнка: Некрасов Андрей Васильев
Рождение ребёнка
01.07.1822
Отец ребёнка: Некрасов Андрей Васильев
Рождение ребёнка
08.09.1823
Дочь: (Некрасова) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Некрасов Андрей Васильев
Рождение ребёнка
08.12.1824
Отец ребёнка: Некрасов Андрей Васильев
Рождение ребёнка
25.09.1827
Сын: Некрасов Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Некрасов Андрей Васильев
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Некрасова) Матрена Андреевна
Отец ребёнка: Некрасов Андрей Васильев
Рождение ребёнка
30.04.1833
Отец ребёнка: Некрасов Андрей Васильев
Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Некрасов Андрей Васильев
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Некрасова) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Некрасов Андрей Васильев
Смерть
Неизвестно