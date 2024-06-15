Некрасова (Малыгина) Марфа Евдокимова 1797 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова (Малыгина) Марфа Евдокимова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Андрей Васильев

Рождение ребёнка
29.05.1820

Дочь: (Некрасова) Акилина Андреевна

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.07.1822

Сын: Некрасов Павел Андреевич

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.09.1823

Дочь: (Некрасова) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.12.1824

Сын: Некрасов Павел Андреевич

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.09.1827

Сын: Некрасов Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Некрасова) Матрена Андреевна

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.04.1833

Сын: Некрасов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Васильев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Некрасов Глеб Андреевич

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Некрасова) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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