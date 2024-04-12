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Некрасов Григорий Егорович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

30.09.1762

Дата смерти

01.06.1800

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1762

Отец: Некрасов Егор Иудин

Мать: Некрасова Федора Сергеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
27.10.1785

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Некрасова Анна Игнатьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Праскева Григорьевна

Мать ребёнка: Некрасова Анна Игнатьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.09.1797

Сын: Некрасов Семен Григорьев

Мать ребёнка: Некрасова Анна Игнатьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Анна Игнатьева

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
01.06.1800
Причина смерти: опухолью
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