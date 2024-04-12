Некрасов Григорий Егорович
Место рождения
Дата рождения30.09.1762
Дата смерти01.06.1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1762
Отец: Некрасов Егор Иудин
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Некрасова Анна Игнатьева
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Праскева Григорьевна
Мать ребёнка: Некрасова Анна Игнатьева
Рождение ребёнка
01.09.1797
Мать ребёнка: Некрасова Анна Игнатьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Анна Игнатьева
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.06.1800
Причина смерти: опухолью