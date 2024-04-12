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Некрасов Егор Иудин

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1737

Дата смерти

До 1811

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Некрасов Иуда Аврамов

Мать: Некрасова Татьяна Данилова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Некрасова Пелагея Егорова

Мать ребёнка: Некрасова Федора Сергеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Федосья Егоровна

Мать ребёнка: Некрасова Федора Сергеева

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.09.1762

Сын: Некрасов Григорий Егорович

Мать ребёнка: Некрасова Федора Сергеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Ульяна Егоровна

Мать ребёнка: Некрасова Федора Сергеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.06.1767

Дочь: Агрипена Егоровна

Мать ребёнка: Некрасова Федора Сергеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Некрасов Данила Егорович

Мать ребёнка: Некрасова Федора Сергеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.10.1774

Сын: Некрасов Ефим Егорович

Мать ребёнка: Некрасова Федора Сергеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Федора Сергеева

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1811
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