Некрасов Егор Иудин
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смертиДо 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Некрасов Иуда Аврамов
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Некрасова Пелагея Егорова
Мать ребёнка: Некрасова Федора Сергеева
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Федосья Егоровна
Мать ребёнка: Некрасова Федора Сергеева
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.09.1762
Сын: Некрасов Григорий Егорович
Мать ребёнка: Некрасова Федора Сергеева
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Ульяна Егоровна
Мать ребёнка: Некрасова Федора Сергеева
Рождение ребёнка
23.06.1767
Дочь: Агрипена Егоровна
Мать ребёнка: Некрасова Федора Сергеева
Рождение ребёнка
1770
Мать ребёнка: Некрасова Федора Сергеева
Рождение ребёнка
08.10.1774
Мать ребёнка: Некрасова Федора Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1811