Некрасова Федора Сергеева
Место рождениязубцовский уезд деревня
Дата рождения1735
Дата смерти18.04.1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
зубцовский уезд деревня
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Некрасов Егор Иудин
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Некрасова Пелагея Егорова
Отец ребёнка: Некрасов Егор Иудин
Рождение ребёнка
1759
Дочь: (Некрасова) Федосья Егоровна
Отец ребёнка: Некрасов Егор Иудин
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.09.1762
Сын: Некрасов Григорий Егорович
Отец ребёнка: Некрасов Егор Иудин
Рождение ребёнка
1765
Дочь: (Некрасова) Ульяна Егоровна
Отец ребёнка: Некрасов Егор Иудин
Рождение ребёнка
23.06.1767
Дочь: (Некрасова) Агрипена Егоровна
Отец ребёнка: Некрасов Егор Иудин
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Некрасов Егор Иудин
Рождение ребёнка
08.10.1774
Отец ребёнка: Некрасов Егор Иудин
Смерть
18.04.1812