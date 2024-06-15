Некрасова Федора Сергеева 1735 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова Федора Сергеева

Место рождения

зубцовский уезд деревня

Дата рождения

1735

Дата смерти

18.04.1812

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

зубцовский уезд деревня
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Егор Иудин

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Некрасова Пелагея Егорова

Отец ребёнка: Некрасов Егор Иудин

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: (Некрасова) Федосья Егоровна

Отец ребёнка: Некрасов Егор Иудин

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.09.1762

Сын: Некрасов Григорий Егорович

Отец ребёнка: Некрасов Егор Иудин

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: (Некрасова) Ульяна Егоровна

Отец ребёнка: Некрасов Егор Иудин

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.06.1767

Дочь: (Некрасова) Агрипена Егоровна

Отец ребёнка: Некрасов Егор Иудин

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Некрасов Данила Егорович

Отец ребёнка: Некрасов Егор Иудин

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.10.1774

Сын: Некрасов Ефим Егорович

Отец ребёнка: Некрасов Егор Иудин

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
18.04.1812

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