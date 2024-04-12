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Некрасов Данила Егорович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Некрасов Егор Иудин

Мать: Некрасова Федора Сергеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Некрасов Арсений Данилович

Мать ребёнка: Некрасова Дарья Дмитриева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Некрасов Яков Данилович

Мать ребёнка: Некрасова Дарья Дмитриева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.10.1800

Дочь: Параскева Данилова

Мать ребёнка: Некрасова Дарья Дмитриева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.08.1803

Дочь: Наталья Данилова

Мать ребёнка: Некрасова Дарья Дмитриева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Дарья Дмитриева

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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