Некрасов Данила Егорович
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Некрасов Егор Иудин
Рождение ребёнка
1793
Сын: Некрасов Арсений Данилович
Мать ребёнка: Некрасова Дарья Дмитриева
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Некрасова Дарья Дмитриева
Рождение ребёнка
25.10.1800
Дочь: Параскева Данилова
Мать ребёнка: Некрасова Дарья Дмитриева
Рождение ребёнка
08.08.1803
Дочь: Наталья Данилова
Мать ребёнка: Некрасова Дарья Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно