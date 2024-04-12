Некрасов Ефим Егорович
Место рождения
Дата рождения08.10.1774
Дата смерти09.03.1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1774
Отец: Некрасов Егор Иудин
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Прасковья Ефимовна
Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Гаврилова
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Гаврилова
Рождение ребёнка
07.09.1799
Дочь: Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Гаврилова
Рождение ребёнка
05.02.1802
Дочь: Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Гаврилова
Рождение ребёнка
02.02.1804
Дочь: Агафья Ефимовна
Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Гаврилова
Рождение ребёнка
11.04.1805
Дочь: Иринья Ефимовна
Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Гаврилова
Рождение ребёнка
21.09.1808
Дочь: Наталия Ефимовна
Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Гаврилова
Рождение ребёнка
13.09.1809
Дочь: Святогорова Вера Ефимовна
Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Гаврилова
Рождение ребёнка
22.02.1812
Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Гаврилова
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.03.1851
Причина смерти: чахоткою