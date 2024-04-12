Некрасов Ефим Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасов Ефим Егорович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

08.10.1774

Дата смерти

09.03.1851

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1774

Отец: Некрасов Егор Иудин

Мать: Некрасова Федора Сергеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Прасковья Ефимовна

Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Гаврилова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Некрасов Иван Ефимович

Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Гаврилова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.09.1799

Дочь: Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Гаврилова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.02.1802

Дочь: Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Гаврилова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.02.1804

Дочь: Агафья Ефимовна

Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Гаврилова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.04.1805

Дочь: Иринья Ефимовна

Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Гаврилова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.09.1808

Дочь: Наталия Ефимовна

Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Гаврилова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.09.1809

Дочь: Святогорова Вера Ефимовна

Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Гаврилова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.02.1812

Сын: Некрасов Стефан Ефимович

Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Гаврилова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Екатерина Гаврилова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
09.03.1851
Причина смерти: чахоткою
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