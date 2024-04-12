Некрасов Иван Ефимович
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Бракосочетание
28.10.1817
Рождение ребёнка
12.07.1822
Мать ребёнка: Некрасова Ксения Дмитриева
Рождение ребёнка
1822
Сын: Некрасов Николай Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Ксения Дмитриева
Рождение ребёнка
02.10.1826
Мать ребёнка: Некрасова Ксения Дмитриева
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно