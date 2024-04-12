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Некрасов Иван Ефимович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Некрасов Ефим Егорович

Мать: Некрасова Екатерина Гаврилова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
28.10.1817

Жена: Некрасова Ксения Дмитриева

Рождение ребёнка
12.07.1822

Сын: Некрасов Илья Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Ксения Дмитриева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Некрасов Николай Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Ксения Дмитриева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.10.1826

Сын: Некрасов Яков Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Ксения Дмитриева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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