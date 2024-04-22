Евдокимов Герасим Яковлевич
Место рождения
Дата рождения04.03.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1878 ст.
Отец: Евдокимов Яков
Рождение ребёнка
07.09.1902
Сын: Евдокимов Петр Герасимович
Мать ребёнка: Евдокимова Анисья Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Герасимовна
Мать ребёнка: Евдокимова Анисья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно