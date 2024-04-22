Евдокимов Герасим Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимов Герасим Яковлевич

Место рождения

Сатино-Русское, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва

Дата рождения

04.03.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1878 ст.

Отец: Евдокимов Яков

Мать: Евдокимова Марфа Корнилова

Сатино-Русское, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.09.1902

Сын: Евдокимов Петр Герасимович

Мать ребёнка: Евдокимова Анисья Яковлевна

Сатино-Русское, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Герасимовна

Мать ребёнка: Евдокимова Анисья Яковлевна

Сатино-Русское, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокимова Анисья Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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