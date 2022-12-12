деревня Сатино-Русское, деревня Сатино-Русское, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва (на 2018) — Familio

Сатино-Русское

Троицкий административный округ, город федерального значения Москва (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Подольский уезд
4453Сатино (Рузское Русское), сц. вл.при рч. Калябенке и колодцах.131529104111Церковь православная 1. Ярмарка 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Подольский уезд, Кленовская волость
1174. Сатино (Русское), село бывшее владельческое, при речке Колобенке, дворов 29, жителей 183, церковь православная

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Подольский уезд, Кленовская волость
Дер. Сатино-Русское147станция Подольск. 1527Усадьба Воиновой, община, церковно-приходская школа.
Имение Н. Т. Прокина, при д. Акулово и д. Сатино-Русское147станция Подольск. 15

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
город федерального значения Москва, Троицкий административный округ
62023Сатино-Русскоедеревня55°22'с.ш.37°21'в.д.N-37-015
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