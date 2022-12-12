Сатино-Русское
Троицкий административный округ, город федерального значения Москва (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4453Сатино (Рузское Русское), сц. вл.при рч. Калябенке и колодцах.131529104111Церковь православная 1. Ярмарка 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1174. Сатино (Русское), село бывшее владельческое, при речке Колобенке, дворов 29, жителей 183, церковь православная
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Дер. Сатино-Русское147станция Подольск. 1527Усадьба Воиновой, община, церковно-приходская школа.
Имение Н. Т. Прокина, при д. Акулово и д. Сатино-Русское147станция Подольск. 15—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
62023Сатино-Русскоедеревня55°22'с.ш.37°21'в.д.N-37-015