Евдокимова Марфа Корнилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимова Марфа Корнилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1878 ст.

Сын: Евдокимов Герасим Яковлевич

Отец ребёнка: Евдокимов Яков

Сатино-Русское, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.07.1880

Дочь: Марина Яковлевна

Отец ребёнка: Евдокимов Яков

Сатино-Русское, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евдокимов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Евдокимов Яков

Сатино-Русское, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евдокимов Антон Яковлевич

Отец ребёнка: Евдокимов Яков

Сатино-Русское, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдокимов Яков

Смерть
Неизвестно
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