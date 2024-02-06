Евдокимова Марфа Корнилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.03.1878 ст.
Сын: Евдокимов Герасим Яковлевич
Отец ребёнка: Евдокимов Яков
Рождение ребёнка
16.07.1880
Дочь: Марина Яковлевна
Отец ребёнка: Евдокимов Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Евдокимов Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евдокимов Антон Яковлевич
Отец ребёнка: Евдокимов Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евдокимов Яков
Смерть
Неизвестно