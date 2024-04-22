Евдокимова (Плетнева) Анисья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимова (Плетнева) Анисья Яковлевна

Место рождения

Овечкино, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва

Дата рождения

30.12.1886 ст.

Дата смерти

29.09.1964

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1886 ст.

Отец: Плетнев Яков Петров

Мать: не указана

Овечкино, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.09.1902

Сын: Евдокимов Петр Герасимович

Отец ребёнка: Евдокимов Герасим Яковлевич

Сатино-Русское, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Герасимовна

Отец ребёнка: Евдокимов Герасим Яковлевич

Сатино-Русское, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдокимов Герасим Яковлевич

Смерть
29.09.1964
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