Евдокимова (Плетнева) Анисья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения30.12.1886 ст.
Дата смерти29.09.1964
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1886 ст.
Отец: Плетнев Яков Петров
Рождение ребёнка
07.09.1902
Сын: Евдокимов Петр Герасимович
Отец ребёнка: Евдокимов Герасим Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Герасимовна
Отец ребёнка: Евдокимов Герасим Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.09.1964