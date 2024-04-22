Евдокимов Яков
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.03.1878 ст.
Сын: Евдокимов Герасим Яковлевич
Мать ребёнка: Евдокимова Марфа Корнилова
Рождение ребёнка
16.07.1880
Дочь: Марина Яковлевна
Мать ребёнка: Евдокимова Марфа Корнилова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евдокимова Марфа Корнилова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евдокимов Антон Яковлевич
Мать ребёнка: Евдокимова Марфа Корнилова
Смерть
Неизвестно