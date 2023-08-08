Миратинцов Фрол Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808 или 1810
Дата смерти01.03.1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808 или 1810
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Миратинцов Матвей Фролович
Мать ребёнка: Миратинцова Параскева Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Зенкина Феврония Фроловна
Рождение ребёнка
1840 или 1842
Дочь: Воинова Варвара Фроловна
Рождение ребёнка
05.05.1845
Дочь: Миратинцова Пелагея Фроловна
Мать ребёнка: Миратинцова Параскева Никифоровна
Рождение ребёнка
12.07.1852
Дочь: Миратинцева Ольга Фроловна
Мать ребёнка: Миратинцова Параскева Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.03.1869