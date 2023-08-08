Миратинцов Фрол Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиратинцов Фрол Афанасьевич

Миратинцов Фрол Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808 или 1810

Дата смерти

01.03.1869

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808 или 1810

Отец: Миратинсков Афанасий Климентьевич

Мать: Миратинскова Марфа Ерофеевна

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Миратинцов Матвей Фролович

Мать ребёнка: Миратинцова Параскева Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Зенкина Феврония Фроловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1840 или 1842

Дочь: Воинова Варвара Фроловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1845

Дочь: Миратинцова Пелагея Фроловна

Мать ребёнка: Миратинцова Параскева Никифоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.07.1852

Дочь: Миратинцева Ольга Фроловна

Мать ребёнка: Миратинцова Параскева Никифоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миратинцова Параскева Никифоровна

Смерть
01.03.1869
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close