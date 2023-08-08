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Миратинсков Афанасий Климентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781 или 1784

Дата смерти

03.01.1856

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 или 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805 или 1811

Сын: Миратинцев Лука Афанасьевич

Мать ребёнка: Миратинскова Марфа Ерофеевна

Рождение ребёнка
1808 или 1810

Сын: Миратинцов Фрол Афанасьевич

Мать ребёнка: Миратинскова Марфа Ерофеевна

Рождение ребёнка
Около 12.03.1814

Сын: Миратинсков Кирилл Афанасьевич

Мать ребёнка: Миратинскова Марфа Ерофеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.01.1819

Сын: Миратинсков Григорий Афанасьевич

Мать ребёнка: Миратинскова Марфа Ерофеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.04.1824

Дочь: Миратинскова Наталия Афанасьевна

Мать ребёнка: Миратинскова Марфа Ерофеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около ?.04.1824

Дочь: Миратинскова Пелагея Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Миратинскова Варвара Афанасьевна

Мать ребёнка: Миратинскова Марфа Ерофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миратинскова Марфа Ерофеевна

Смерть
03.01.1856
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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