Миратинсков Афанасий Климентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781 или 1784
Дата смерти03.01.1856
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1805 или 1811
Сын: Миратинцев Лука Афанасьевич
Мать ребёнка: Миратинскова Марфа Ерофеевна
Рождение ребёнка
1808 или 1810
Сын: Миратинцов Фрол Афанасьевич
Мать ребёнка: Миратинскова Марфа Ерофеевна
Рождение ребёнка
Около 12.03.1814
Сын: Миратинсков Кирилл Афанасьевич
Мать ребёнка: Миратинскова Марфа Ерофеевна
Рождение ребёнка
01.01.1819
Сын: Миратинсков Григорий Афанасьевич
Мать ребёнка: Миратинскова Марфа Ерофеевна
Рождение ребёнка
29.04.1824
Дочь: Миратинскова Наталия Афанасьевна
Мать ребёнка: Миратинскова Марфа Ерофеевна
Рождение ребёнка
Около ?.04.1824
Дочь: Миратинскова Пелагея Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Миратинскова Варвара Афанасьевна
Мать ребёнка: Миратинскова Марфа Ерофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.01.1856