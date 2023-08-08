Миратинскова Марфа Ерофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776 или 1786
Дата смерти03.04.1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1805 или 1811
Сын: Миратинцев Лука Афанасьевич
Отец ребёнка: Миратинсков Афанасий Климентьевич
Рождение ребёнка
1808 или 1810
Сын: Миратинцов Фрол Афанасьевич
Отец ребёнка: Миратинсков Афанасий Климентьевич
Рождение ребёнка
Около 12.03.1814
Сын: Миратинсков Кирилл Афанасьевич
Отец ребёнка: Миратинсков Афанасий Климентьевич
Рождение ребёнка
01.01.1819
Сын: Миратинсков Григорий Афанасьевич
Отец ребёнка: Миратинсков Афанасий Климентьевич
Рождение ребёнка
29.04.1824
Дочь: Миратинскова Наталия Афанасьевна
Отец ребёнка: Миратинсков Афанасий Климентьевич
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Миратинскова Варвара Афанасьевна
Отец ребёнка: Миратинсков Афанасий Климентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.04.1858