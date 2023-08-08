Миратинскова Марфа Ерофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миратинскова Марфа Ерофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776 или 1786

Дата смерти

03.04.1858

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776 или 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805 или 1811

Сын: Миратинцев Лука Афанасьевич

Отец ребёнка: Миратинсков Афанасий Климентьевич

Рождение ребёнка
1808 или 1810

Сын: Миратинцов Фрол Афанасьевич

Отец ребёнка: Миратинсков Афанасий Климентьевич

Рождение ребёнка
Около 12.03.1814

Сын: Миратинсков Кирилл Афанасьевич

Отец ребёнка: Миратинсков Афанасий Климентьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.01.1819

Сын: Миратинсков Григорий Афанасьевич

Отец ребёнка: Миратинсков Афанасий Климентьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.04.1824

Дочь: Миратинскова Наталия Афанасьевна

Отец ребёнка: Миратинсков Афанасий Климентьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Миратинскова Варвара Афанасьевна

Отец ребёнка: Миратинсков Афанасий Климентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миратинсков Афанасий Климентьевич

Смерть
03.04.1858
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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