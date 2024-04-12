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Миратинсков Кирилл Афанасьевич

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 12.03.1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 12.03.1814

Отец: Миратинсков Афанасий Климентьевич

Мать: Миратинскова Марфа Ерофеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Миратинцова Анастасия Кирилловна

Мать ребёнка: Миратинцова Фекла

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Миратинцов Кирилл Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1854

Сын: Миратинцов Павел Кириллович

Мать ребёнка: Миратинцова Анисия Гурьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.11.1856

Сын: Миратинцов Матвей Кириллович

Мать ребёнка: Миратинцова Анисия Гурьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миратинцова Анисия Гурьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миратинцова Фекла

Смерть
Неизвестно
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