Миратинсков Кирилл Афанасьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 12.03.1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 12.03.1814
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Миратинцова Анастасия Кирилловна
Мать ребёнка: Миратинцова Фекла
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Миратинцов Кирилл Кириллович
Рождение ребёнка
03.11.1854
Сын: Миратинцов Павел Кириллович
Мать ребёнка: Миратинцова Анисия Гурьевна
Рождение ребёнка
14.11.1856
Сын: Миратинцов Матвей Кириллович
Мать ребёнка: Миратинцова Анисия Гурьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Миратинцова Фекла
Смерть
Неизвестно