Миратинцова Анисия Гурьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиратинцова Анисия Гурьевна

Миратинцова Анисия Гурьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1814 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1854

Сын: Миратинцов Павел Кириллович

Отец ребёнка: Миратинсков Кирилл Афанасьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.11.1856

Сын: Миратинцов Матвей Кириллович

Отец ребёнка: Миратинсков Кирилл Афанасьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миратинсков Кирилл Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close