Миратинцова Анисия Гурьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.11.1854
Сын: Миратинцов Павел Кириллович
Отец ребёнка: Миратинсков Кирилл Афанасьевич
Рождение ребёнка
14.11.1856
Сын: Миратинцов Матвей Кириллович
Отец ребёнка: Миратинсков Кирилл Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно