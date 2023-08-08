Миратинцова Параскева Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Миратинцов Матвей Фролович
Отец ребёнка: Миратинцов Фрол Афанасьевич
Рождение ребёнка
05.05.1845
Дочь: Миратинцова Пелагея Фроловна
Отец ребёнка: Миратинцов Фрол Афанасьевич
Рождение ребёнка
12.07.1852
Дочь: Миратинцева Ольга Фроловна
Отец ребёнка: Миратинцов Фрол Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно