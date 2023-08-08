Миратинцова Параскева Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миратинцова Параскева Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Миратинцов Матвей Фролович

Отец ребёнка: Миратинцов Фрол Афанасьевич

Рождение ребёнка
05.05.1845

Дочь: Миратинцова Пелагея Фроловна

Отец ребёнка: Миратинцов Фрол Афанасьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.07.1852

Дочь: Миратинцева Ольга Фроловна

Отец ребёнка: Миратинцов Фрол Афанасьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миратинцов Фрол Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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