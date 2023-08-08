Зенкина (Миратинцова) Феврония Фроловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зенкина (Миратинцова) Феврония Фроловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Миратинцов Фрол Афанасьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
15.07.1855

Муж: Зенкин Василий Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.07.1856

Дочь: Зенкина Марина Васильевна

Отец ребёнка: Зенкин Василий Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.10.1858

Сын: Зенкин Филипп Васильевич

Отец ребёнка: Зенкин Василий Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.10.1860

Дочь: Зенкина Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Зенкин Василий Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.06.1863

Сын: Зенкин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Зенкин Василий Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.10.1865

Сын: Зенкин Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Зенкин Василий Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.03.1869

Сын: Зенкин Гавриил Васильевич

Отец ребёнка: Зенкин Василий Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.06.1870

Дочь: Зенкина Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Зенкин Василий Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.03.1872

Дочь: Зенкина Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Зенкин Василий Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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