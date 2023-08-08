Зенкин Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Бракосочетание
15.07.1855
Рождение ребёнка
18.07.1856
Дочь: Зенкина Марина Васильевна
Мать ребёнка: Зенкина Феврония Фроловна
Рождение ребёнка
29.10.1858
Мать ребёнка: Зенкина Феврония Фроловна
Рождение ребёнка
17.10.1860
Дочь: Зенкина Параскева Васильевна
Мать ребёнка: Зенкина Феврония Фроловна
Рождение ребёнка
22.06.1863
Мать ребёнка: Зенкина Феврония Фроловна
Рождение ребёнка
26.10.1865
Сын: Зенкин Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Зенкина Феврония Фроловна
Рождение ребёнка
24.03.1869
Сын: Зенкин Гавриил Васильевич
Мать ребёнка: Зенкина Феврония Фроловна
Рождение ребёнка
27.06.1870
Дочь: Зенкина Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Зенкина Феврония Фроловна
Рождение ребёнка
18.03.1872
Дочь: Зенкина Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Зенкина Феврония Фроловна
Смерть
Неизвестно