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Зенкин Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Зенкин Василий Анисимович

Мать: Зенкина Екатерина Дементьевна

Бракосочетание
15.07.1855

Жена: Зенкина Феврония Фроловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.07.1856

Дочь: Зенкина Марина Васильевна

Мать ребёнка: Зенкина Феврония Фроловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.10.1858

Сын: Зенкин Филипп Васильевич

Мать ребёнка: Зенкина Феврония Фроловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.10.1860

Дочь: Зенкина Параскева Васильевна

Мать ребёнка: Зенкина Феврония Фроловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.06.1863

Сын: Зенкин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Зенкина Феврония Фроловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.10.1865

Сын: Зенкин Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Зенкина Феврония Фроловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.03.1869

Сын: Зенкин Гавриил Васильевич

Мать ребёнка: Зенкина Феврония Фроловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.06.1870

Дочь: Зенкина Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Зенкина Феврония Фроловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.03.1872

Дочь: Зенкина Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Зенкина Феврония Фроловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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