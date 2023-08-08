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Зенкин Василий Анисимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791 или 1796

Дата смерти

06.04.1853

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791 или 1796

Отец: Зенкин Анисим Меркулович

Мать: Зенкина Ульяна

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Зенкина Ефимия Васильевна

Мать ребёнка: Зенкина Екатерина Дементьевна

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Зенкина Анна

Мать ребёнка: не указана

Падчерица Василия Анисимовича Зенкина.
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Зенкина Василиса Васильевна

Мать ребёнка: Зенкина Екатерина Дементьевна

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Зенкина Марфа Васильевна

Мать ребёнка: Зенкина Екатерина Дементьевна

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Зенкин Василий Васильевич

Мать ребёнка: Зенкина Екатерина Дементьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зенкина Екатерина Дементьевна

Смерть
06.04.1853
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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