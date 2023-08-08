Зенкин Василий Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791 или 1796
Дата смерти06.04.1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791 или 1796
Отец: Зенкин Анисим Меркулович
Мать: Зенкина Ульяна
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Зенкина Ефимия Васильевна
Мать ребёнка: Зенкина Екатерина Дементьевна
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Зенкина Анна
Падчерица Василия Анисимовича Зенкина.
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Зенкина Василиса Васильевна
Мать ребёнка: Зенкина Екатерина Дементьевна
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Зенкина Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Зенкина Екатерина Дементьевна
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Зенкин Василий Васильевич
Мать ребёнка: Зенкина Екатерина Дементьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.04.1853
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область