Зенкина Екатерина Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зенкина Екатерина Дементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792 или 1796

Дата смерти

04.02.1857

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792 или 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Зенкина Ефимия Васильевна

Отец ребёнка: Зенкин Василий Анисимович

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Зенкина Василиса Васильевна

Отец ребёнка: Зенкин Василий Анисимович

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Зенкина Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Зенкин Василий Анисимович

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Зенкин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Зенкин Василий Анисимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зенкин Василий Анисимович

Смерть
04.02.1857
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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