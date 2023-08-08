Зенкина Екатерина Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792 или 1796
Дата смерти04.02.1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Зенкина Ефимия Васильевна
Отец ребёнка: Зенкин Василий Анисимович
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Зенкина Василиса Васильевна
Отец ребёнка: Зенкин Василий Анисимович
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Зенкина Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Зенкин Василий Анисимович
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Зенкин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Зенкин Василий Анисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.02.1857
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область