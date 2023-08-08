Зенкин Анисим Меркулович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиОколо 1818
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1791 или 1796
Сын: Зенкин Василий Анисимович
Мать ребёнка: Зенкина Ульяна
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Зенкина Александра Анисимовна
Мать ребёнка: Зенкина Ульяна
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Зенкин Харитон Анисимович
Мать ребёнка: Зенкина Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зенкина Ульяна
Смерть
Около 1818