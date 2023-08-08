Зенкин Анисим Меркулович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зенкин Анисим Меркулович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

Около 1818

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1770 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791 или 1796

Сын: Зенкин Василий Анисимович

Мать ребёнка: Зенкина Ульяна

Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Зенкина Александра Анисимовна

Мать ребёнка: Зенкина Ульяна

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Зенкин Харитон Анисимович

Мать ребёнка: Зенкина Ульяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зенкина Ульяна

Смерть
Около 1818
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