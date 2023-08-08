Зенкина Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зенкина Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1771 г.р.

Дети

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791 или 1796

Сын: Зенкин Василий Анисимович

Отец ребёнка: Зенкин Анисим Меркулович

Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Зенкина Александра Анисимовна

Отец ребёнка: Зенкин Анисим Меркулович

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Зенкин Харитон Анисимович

Отец ребёнка: Зенкин Анисим Меркулович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зенкин Анисим Меркулович

Смерть
Неизвестно
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