Зенкина Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1791 или 1796
Сын: Зенкин Василий Анисимович
Отец ребёнка: Зенкин Анисим Меркулович
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Зенкина Александра Анисимовна
Отец ребёнка: Зенкин Анисим Меркулович
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Зенкин Харитон Анисимович
Отец ребёнка: Зенкин Анисим Меркулович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно