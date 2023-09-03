Поворина (Миратинцова) Варвара Фроловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поворина (Миратинцова) Варвара Фроловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Миратинцов Фрол Афанасьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
30.10.1859

Муж: Поворин Евграф Афанасьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.09.1860

Сын: Поворин Семен Евграфович

Отец ребёнка: Поворин Евграф Афанасьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.08.1862

Дочь: Поворина Наталия Евграфовна

Отец ребёнка: Поворин Евграф Афанасьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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