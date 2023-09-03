Поворина (Миратинцова) Варвара Фроловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Миратинцов Фрол Афанасьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1859
Рождение ребёнка
02.09.1860
Отец ребёнка: Поворин Евграф Афанасьевич
Рождение ребёнка
09.08.1862
Дочь: Поворина Наталия Евграфовна
Отец ребёнка: Поворин Евграф Афанасьевич
Смерть
Неизвестно