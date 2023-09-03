Поворин Евграф Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Бракосочетание
30.10.1859
Рождение ребёнка
02.09.1860
Мать ребёнка: Воинова (Миратинцова) Варвара Фроловна
Рождение ребёнка
09.08.1862
Дочь: Поворина (Поворина) Наталия Евграфовна
Мать ребёнка: Воинова (Миратинцова) Варвара Фроловна
Рождение ребёнка
29.01.1865
Сын: Поворин Афанасий Евграфович
Мать ребёнка: Воинова (Миратинцова) Варвара Фроловна
Рождение ребёнка
28.07.1867
Сын: Поворин Василий Евграфович
Мать ребёнка: Воинова (Миратинцова) Варвара Фроловна
Рождение ребёнка
14.07.1869
Сын: Поворин Владимир Евграфович
Мать ребёнка: Воинова (Миратинцова) Варвара Фроловна
Рождение ребёнка
11.11.1870
Дочь: Поворина (Поворина) Степанида Евграфовна
Мать ребёнка: Воинова (Миратинцова) Варвара Фроловна
Смерть
Неизвестно