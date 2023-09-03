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Поворин Евграф Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: Поворин Афанасий Давидович

Мать: Поворина Матрона Ивановна

Бракосочетание
30.10.1859

Жена: Воинова (Миратинцова) Варвара Фроловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.09.1860

Сын: Поворин Семен Евграфович

Мать ребёнка: Воинова (Миратинцова) Варвара Фроловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.08.1862

Дочь: Поворина (Поворина) Наталия Евграфовна

Мать ребёнка: Воинова (Миратинцова) Варвара Фроловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.01.1865

Сын: Поворин Афанасий Евграфович

Мать ребёнка: Воинова (Миратинцова) Варвара Фроловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.07.1867

Сын: Поворин Василий Евграфович

Мать ребёнка: Воинова (Миратинцова) Варвара Фроловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.07.1869

Сын: Поворин Владимир Евграфович

Мать ребёнка: Воинова (Миратинцова) Варвара Фроловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.11.1870

Дочь: Поворина (Поворина) Степанида Евграфовна

Мать ребёнка: Воинова (Миратинцова) Варвара Фроловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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