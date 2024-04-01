Колков Иван Казак Залинейного Полка 2 Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Бракосочетание
07.11.1817
М. 21 ж. 20
Рождение ребёнка
07.07.1819
Дочь: (Колкова) Афимья Ивановна
Мать ребёнка: Колкова (Чюркина) Ксения Макарова
Рождение ребёнка
09.05.1821
Сын: Колков Христофор Иванов 2
Мать ребёнка: Колкова (Чюркина) Ксения Макарова
Рождение ребёнка
04.10.1822
Дочь: (Колкова) Христина Ивановна
Мать ребёнка: Колкова (Чюркина) Ксения Макарова
Рождение ребёнка
05.05.1829
Дочь: (Колкова) Ирина Иванова
Мать ребёнка: Колкова (Чюркина) Ксения Макарова
Ивана 2 Колкова дочь. Воспр Петр Шигорин, Петра Каргаполова жена Параскева
Рождение ребёнка
23.01.1831
Смерть
Неизвестно