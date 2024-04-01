Колков Иван Казак Залинейного Полка 2 Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колков Иван Казак Залинейного Полка 2 Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Колков Алексей Семенов

Мать: Колкова (Усова) Параскева Ивановна

Бракосочетание
07.11.1817

Жена: Колкова (Чюркина) Ксения Макарова

М. 21 ж. 20
Рождение ребёнка
07.07.1819

Дочь: (Колкова) Афимья Ивановна

Мать ребёнка: Колкова (Чюркина) Ксения Макарова

Рождение ребёнка
09.05.1821

Сын: Колков Христофор Иванов 2

Мать ребёнка: Колкова (Чюркина) Ксения Макарова

Рождение ребёнка
04.10.1822

Дочь: (Колкова) Христина Ивановна

Мать ребёнка: Колкова (Чюркина) Ксения Макарова

Рождение ребёнка
05.05.1829

Дочь: (Колкова) Ирина Иванова

Мать ребёнка: Колкова (Чюркина) Ксения Макарова

Ивана 2 Колкова дочь. Воспр Петр Шигорин, Петра Каргаполова жена Параскева
Рождение ребёнка
23.01.1831

Сын: Колков Агафангел Казак Ст. Атбасарской Иванов

Мать ребёнка: Колкова (Чюркина) Ксения Макарова

Смерть
Неизвестно

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