Колкова (Чюркина) Ксения Макарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колкова (Чюркина) Ксения Макарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1799

Дата смерти

14.12.1877

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1799

Отец: Чуркин Макар Крест. Р. Плосского Филипов

Мать: Чуркина Ирина Иванова

Бракосочетание
07.11.1817

Муж: Колков Иван Казак Залинейного Полка 2 Алексеевич

М. 21 ж. 20
Рождение ребёнка
07.07.1819

Дочь: Афимья Ивановна

Отец ребёнка: Колков Иван Казак Залинейного Полка 2 Алексеевич

Рождение ребёнка
09.05.1821

Сын: Колков Христофор Иванов 2

Отец ребёнка: Колков Иван Казак Залинейного Полка 2 Алексеевич

Рождение ребёнка
04.10.1822

Дочь: Христина Ивановна

Отец ребёнка: Колков Иван Казак Залинейного Полка 2 Алексеевич

Рождение ребёнка
05.05.1829

Дочь: Ирина Иванова

Отец ребёнка: Колков Иван Казак Залинейного Полка 2 Алексеевич

Ивана 2 Колкова дочь. Воспр Петр Шигорин, Петра Каргаполова жена Параскева
Рождение ребёнка
23.01.1831

Сын: Колков Агафангел Казак Ст. Атбасарской Иванов

Отец ребёнка: Колков Иван Казак Залинейного Полка 2 Алексеевич

Смерть
14.12.1877
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
74 года от старости
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