Колков Агафангел Казак Ст. Атбасарской Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1831
Рождение ребёнка
Около 1861
Мать ребёнка: Колкова Возм. Анастасия Георгиева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Агафангелова
Мать ребёнка: Колкова Возм. Анастасия Георгиева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурганинова Ольга Агафангелова
Мать ребёнка: Колкова Возм. Анастасия Георгиева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно