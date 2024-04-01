Колков Агафангел Казак Ст. Атбасарской Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колков Агафангел Казак Ст. Атбасарской Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1831

Отец: Колков Иван Казак Залинейного Полка 2 Алексеевич

Мать: Колкова Ксения Макарова

Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Колков Симеон Агафониев

Мать ребёнка: Колкова Возм. Анастасия Георгиева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Агафангелова

Мать ребёнка: Колкова Возм. Анастасия Георгиева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурганинова Ольга Агафангелова

Мать ребёнка: Колкова Возм. Анастасия Георгиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колкова Возм. Анастасия Георгиева

Смерть
Неизвестно
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