Колкова (Усова) Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колкова (Усова) Параскева Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

21.08.1838

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Усов Иван Цирюльник Пп Батальона

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Колкова) Анисья Алексеева

Отец ребёнка: Колков Алексей Семенов

Бракосочетание
22.01.1776

Муж: Колков Алексей Семенов

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
На дочери цирюльника Петропавловского батальона
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Колков Иван I Алексеевич

Отец ребёнка: Колков Алексей Семенов

Рождение ребёнка
1779

Сын: Колков Алексей Алексеев

Отец ребёнка: Колков Алексей Семенов

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Колкова) Авдотья

Отец ребёнка: Колков Алексей Семенов

Рождение ребёнка
07.01.1785

Сын: Колков Иван Ii Алексеев

Отец ребёнка: Колков Алексей Семенов

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Трофим Галкин
Рождение ребёнка
16.03.1791

Дочь: (Колкова) Дарья Алексеева

Отец ребёнка: Колков Алексей Семенов

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Карташева (Колкова) Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Колков Алексей Семенов

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Колков Иван Казак Залинейного Полка 2 Алексеевич

Отец ребёнка: Колков Алексей Семенов

Рождение ребёнка
27.01.1801

Сын: Колков Василий Алексеев

Отец ребёнка: Колков Алексей Семенов

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Смерть
21.08.1838
70 лет чахотка

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