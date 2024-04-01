Колкова (Усова) Параскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смерти21.08.1838
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1759
Отец: Усов Иван Цирюльник Пп Батальона
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Колкова) Анисья Алексеева
Отец ребёнка: Колков Алексей Семенов
Бракосочетание
22.01.1776
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
На дочери цирюльника Петропавловского батальона
Рождение ребёнка
Около 1777
Отец ребёнка: Колков Алексей Семенов
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Колков Алексей Семенов
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Колкова) Авдотья
Отец ребёнка: Колков Алексей Семенов
Рождение ребёнка
07.01.1785
Отец ребёнка: Колков Алексей Семенов
Трофим Галкин
Рождение ребёнка
16.03.1791
Дочь: (Колкова) Дарья Алексеева
Отец ребёнка: Колков Алексей Семенов
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Карташева (Колкова) Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Колков Алексей Семенов
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Колков Иван Казак Залинейного Полка 2 Алексеевич
Отец ребёнка: Колков Алексей Семенов
Рождение ребёнка
27.01.1801
Отец ребёнка: Колков Алексей Семенов
Смерть
21.08.1838
70 лет чахотка