Колков Алексей Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смерти09.?.1835
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Колкова (Сорокина) Феодосия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Колкова (Сорокина) Феодосия Петровна
Бракосочетание
1800
1799 в дев Сорокина восприемница у Федосьи Осмининой
Рождение ребёнка
15.06.1801
Дочь: Трушникова (Колкова) Агрофена Алексеевна
Мать ребёнка: Колкова (Сорокина) Феодосия Петровна
воспр Устинья Петровна Сорокина
Рождение ребёнка
05.11.1816
Дочь: (Колкова) Стефанида Алексеева
Мать ребёнка: Колкова (Сорокина) Феодосия Петровна
Рождение ребёнка
28.06.1818
Сын: Колков Козьмадомиан Алексеевичи
Мать ребёнка: Колкова (Сорокина) Феодосия Петровна
Рождение ребёнка
01.07.1820
Дочь: (Колкова) Марфа Алексеевна
Мать ребёнка: Колкова (Сорокина) Феодосия Петровна
Бракосочетание
По 1821
Жена: Колкова Матрона 2 Жена
Смерть
09.?.1835
54 года от горячки