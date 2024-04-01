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Колков Алексей Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

09.?.1835

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Колков Алексей Семенов

Мать: Колкова (Усова) Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колков Максим Алексеев

Мать ребёнка: Колкова (Сорокина) Феодосия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колков Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Колкова (Сорокина) Феодосия Петровна

Бракосочетание
1800

Жена: Колкова (Сорокина) Феодосия Петровна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
1799 в дев Сорокина восприемница у Федосьи Осмининой
Рождение ребёнка
15.06.1801

Дочь: Трушникова (Колкова) Агрофена Алексеевна

Мать ребёнка: Колкова (Сорокина) Феодосия Петровна

воспр Устинья Петровна Сорокина
Рождение ребёнка
05.11.1816

Дочь: (Колкова) Стефанида Алексеева

Мать ребёнка: Колкова (Сорокина) Феодосия Петровна

Рождение ребёнка
28.06.1818

Сын: Колков Козьмадомиан Алексеевичи

Мать ребёнка: Колкова (Сорокина) Феодосия Петровна

Рождение ребёнка
01.07.1820

Дочь: (Колкова) Марфа Алексеевна

Мать ребёнка: Колкова (Сорокина) Феодосия Петровна

Бракосочетание
По 1821

Жена: Колкова Матрона 2 Жена

Смерть
09.?.1835
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
54 года от горячки

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