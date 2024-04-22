Колкова (Сорокина) Феодосия Петровна
Место рождения
Дата рождения22.05.1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1780
пограничн. батальона Федора Костарева Параскева Игнатьева
Бракосочетание
1800
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
1799 в дев Сорокина восприемница у Федосьи Осмининой
Рождение ребёнка
15.06.1801
Дочь: Трушникова Агрофена Алексеевна
Отец ребёнка: Колков Алексей Алексеев
воспр Устинья Петровна Сорокина
Рождение ребёнка
05.11.1816
Дочь: Стефанида Алексеева
Отец ребёнка: Колков Алексей Алексеев
Рождение ребёнка
28.06.1818
Сын: Колков Козьмадомиан Алексеевичи
Отец ребёнка: Колков Алексей Алексеев
Рождение ребёнка
01.07.1820
Дочь: Марфа Алексеевна
Отец ребёнка: Колков Алексей Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Колков Алексей Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Колков Алексей Алексеев
Смерть
Неизвестно