Колкова (Сорокина) Феодосия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колкова (Сорокина) Феодосия Петровна

Место рождения

Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область

Дата рождения

22.05.1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1780

Отец: Сорокин Петр Малолеток Д. Новопавловской Ульянов

Мать: Сорокина Мария Александрова

Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
пограничн. батальона Федора Костарева Параскева Игнатьева
Бракосочетание
1800

Муж: Колков Алексей Алексеев

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
1799 в дев Сорокина восприемница у Федосьи Осмининой
Рождение ребёнка
15.06.1801

Дочь: Трушникова Агрофена Алексеевна

Отец ребёнка: Колков Алексей Алексеев

воспр Устинья Петровна Сорокина
Рождение ребёнка
05.11.1816

Дочь: Стефанида Алексеева

Отец ребёнка: Колков Алексей Алексеев

Рождение ребёнка
28.06.1818

Сын: Колков Козьмадомиан Алексеевичи

Отец ребёнка: Колков Алексей Алексеев

Рождение ребёнка
01.07.1820

Дочь: Марфа Алексеевна

Отец ребёнка: Колков Алексей Алексеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колков Максим Алексеев

Отец ребёнка: Колков Алексей Алексеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колков Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Колков Алексей Алексеев

Смерть
Неизвестно
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