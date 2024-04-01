Сорокин Петр Малолеток Д. Новопавловской Ульянов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1754
Дата смерти16.01.1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Бракосочетание
27.01.1773
Красный Яр, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
дочь священника Красноярской Слободы
Рождение ребёнка
22.05.1780
Дочь: Колкова Феодосия Петровна
Мать ребёнка: Сорокина Мария Александрова
пограничн. батальона Федора Костарева Параскева Игнатьева
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Белова Устинья Петровна
Мать ребёнка: Сорокина Мария Александрова
Рождение ребёнка
24.01.1787
Сын: Сорокин Василий Пятидесятник Петров
Мать ребёнка: Сорокина Мария Александрова
Д. Новопавловской малолеток Лукиян Шихалев,
Рождение ребёнка
04.11.1788
Мать ребёнка: Сорокина Мария Александрова
солд. вдова Авдотья Александрова Рябикова
Место жительства
Около 1798
До 1798 проживал в д. Новопавловской
Смерть
16.01.1835
От старости 80 лет, отставной казак