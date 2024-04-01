Сорокин Петр Малолеток Д. Новопавловской Ульянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Петр Малолеток Д. Новопавловской Ульянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

16.01.1835

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: Сорокин Ульян Отст.Драгун Дмитриев

Мать: Сорокина Ирина Павлова

Бракосочетание
27.01.1773

Жена: Сорокина Мария Александрова

Красный Яр, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
дочь священника Красноярской Слободы
Рождение ребёнка
22.05.1780

Дочь: Колкова Феодосия Петровна

Мать ребёнка: Сорокина Мария Александрова

Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
пограничн. батальона Федора Костарева Параскева Игнатьева
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Белова Устинья Петровна

Мать ребёнка: Сорокина Мария Александрова

Рождение ребёнка
24.01.1787

Сын: Сорокин Василий Пятидесятник Петров

Мать ребёнка: Сорокина Мария Александрова

Д. Новопавловской малолеток Лукиян Шихалев,
Рождение ребёнка
04.11.1788

Сын: Сорокин Михаил Петров

Мать ребёнка: Сорокина Мария Александрова

Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
солд. вдова Авдотья Александрова Рябикова
Место жительства
Около 1798
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
До 1798 проживал в д. Новопавловской
Смерть
16.01.1835
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
От старости 80 лет, отставной казак
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