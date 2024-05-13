Лялин Митрофан Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1836
Дата смерти14.06.1896
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1836
сведения о надгробьях Лялиных на Спасском кладбище Тулы - https://tiam-tula.ru/nuzhdayutsya-v-popechitelyax-uchastok-tulskix-kupcov-i-oruzhejnikov-lyalinyx-spasskoe-kladbishhe-g-tuly/
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Перова) Вера Семеновна
Работа или профессия
Неизвестно
владелец самоварной фабрики
Место жительства
Неизвестно
Россия, Тула
Рождение ребёнка
1866
Дочь: (Лялина) Татьяна Митрофановна
Мать ребёнка: (Перова) Вера Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1869
Дочь: (Лялина) Клавдия Митрофановна
Мать ребёнка: (Перова) Вера Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1871
Сын: Лялин Николай -1 Митрофанович
Мать ребёнка: (Перова) Вера Семеновна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: (Лялина) Елизавета Митрофановна
Мать ребёнка: (Перова) Вера Семеновна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (Лялина) Ольга Митрофановна
Мать ребёнка: (Перова) Вера Семеновна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: (Лялина) Екатерина Митрофановна
Мать ребёнка: (Перова) Вера Семеновна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: (Лялина) Валентина Митрофановна
Мать ребёнка: (Перова) Вера Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Лялин Сергей Митрофанович
Мать ребёнка: (Перова) Вера Семеновна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Лялин Николай -2 Митрофанович
Мать ребёнка: (Перова) Вера Семеновна
Смерть
14.06.1896
Россия, Тула
сведения о надгробьях Лялиных на Спасском кладбище Тулы - https://tiam-tula.ru/nuzhdayutsya-v-popechitelyax-uchastok-tulskix-kupcov-i-oruzhejnikov-lyalinyx-spasskoe-kladbishhe-g-tuly/