Лялин Митрофан Родионович 05.03.1836 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лялин Митрофан Родионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1836

Дата смерти

14.06.1896

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1836

Отец: Лялин Родион Яковлевич

Мать: (Лялина) Прасковья Яковлевна

сведения о надгробьях Лялиных на Спасском кладбище Тулы - https://tiam-tula.ru/nuzhdayutsya-v-popechitelyax-uchastok-tulskix-kupcov-i-oruzhejnikov-lyalinyx-spasskoe-kladbishhe-g-tuly/
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Перова) Вера Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
владелец самоварной фабрики
Место жительства
Неизвестно
Россия, Тула
Рождение ребёнка
1866

Дочь: (Лялина) Татьяна Митрофановна

Мать ребёнка: (Перова) Вера Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1869

Дочь: (Лялина) Клавдия Митрофановна

Мать ребёнка: (Перова) Вера Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Лялин Николай -1 Митрофанович

Мать ребёнка: (Перова) Вера Семеновна

Рождение ребёнка
1872

Дочь: (Лялина) Елизавета Митрофановна

Мать ребёнка: (Перова) Вера Семеновна

Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Лялина) Ольга Митрофановна

Мать ребёнка: (Перова) Вера Семеновна

Рождение ребёнка
1878

Дочь: (Лялина) Екатерина Митрофановна

Мать ребёнка: (Перова) Вера Семеновна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: (Лялина) Валентина Митрофановна

Мать ребёнка: (Перова) Вера Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Лялин Сергей Митрофанович

Мать ребёнка: (Перова) Вера Семеновна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Лялин Николай -2 Митрофанович

Мать ребёнка: (Перова) Вера Семеновна

Смерть
14.06.1896
Россия, Тула
сведения о надгробьях Лялиных на Спасском кладбище Тулы - https://tiam-tula.ru/nuzhdayutsya-v-popechitelyax-uchastok-tulskix-kupcov-i-oruzhejnikov-lyalinyx-spasskoe-kladbishhe-g-tuly/

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