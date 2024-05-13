Лялин Родион Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Лялин Яков Максимович
Мать: (Лялина) Мария Петровна
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: (Лялина) Мария Родионовна
Мать ребёнка: (Лялина) Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Лялин Александр Родионович
Мать ребёнка: (Лялина) Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: (Лялина) Анна Родионовна
Мать ребёнка: (Лялина) Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1829
Мать ребёнка: (Лялина) Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: (Лялина) Елизавета Родионовна
Мать ребёнка: (Лялина) Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1833
Мать ребёнка: (Лялина) Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
05.03.1836
Сын: Лялин Митрофан Родионович
Мать ребёнка: (Лялина) Прасковья Яковлевна
сведения о надгробьях Лялиных на Спасском кладбище Тулы - https://tiam-tula.ru/nuzhdayutsya-v-popechitelyax-uchastok-tulskix-kupcov-i-oruzhejnikov-lyalinyx-spasskoe-kladbishhe-g-tuly/
Рождение ребёнка
Около 1839
Мать ребёнка: (Лялина) Прасковья Яковлевна
Работа или профессия
1842
оружейник, купец 1й гильдии, владелец самоварной фабрики