Лялин Родион Яковлевич 1790 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лялин Родион Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Лялин Яков Максимович

Мать: (Лялина) Мария Петровна

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: (Лялина) Мария Родионовна

Мать ребёнка: (Лялина) Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Лялин Александр Родионович

Мать ребёнка: (Лялина) Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: (Лялина) Анна Родионовна

Мать ребёнка: (Лялина) Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Лялин Николай Родионович

Мать ребёнка: (Лялина) Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: (Лялина) Елизавета Родионовна

Мать ребёнка: (Лялина) Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Лялин Павел Родионович

Мать ребёнка: (Лялина) Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
05.03.1836

Сын: Лялин Митрофан Родионович

Мать ребёнка: (Лялина) Прасковья Яковлевна

сведения о надгробьях Лялиных на Спасском кладбище Тулы - https://tiam-tula.ru/nuzhdayutsya-v-popechitelyax-uchastok-tulskix-kupcov-i-oruzhejnikov-lyalinyx-spasskoe-kladbishhe-g-tuly/
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Лялин Иван Родионович

Мать ребёнка: (Лялина) Прасковья Яковлевна

Работа или профессия
1842
оружейник, купец 1й гильдии, владелец самоварной фабрики

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