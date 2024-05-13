Лялин Яков Максимович 1769 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лялин Яков Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Лялин Максим Фомич

Мать: (Лялина) Авдотья Осиповна

Рождение ребёнка
1790

Сын: Лялин Родион Яковлевич

Мать ребёнка: (Лялина) Мария Петровна

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Лялин Иван Яковлевич

Мать ребёнка: (Лялина) Мария Петровна

Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: (Лялина) Наталья Яковлевна

Мать ребёнка: (Лялина) Мария Петровна

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: (Лялина) Матрена Яковлевна

Мать ребёнка: (Лялина) Мария Петровна

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Лялин Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: (Лялина) Мария Петровна

Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: (Лялина) Авдотья Яковлевна

Мать ребёнка: (Лялина) Мария Петровна

Смерть
1813

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