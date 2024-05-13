Лялин Яков Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смерти1813
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Лялин Максим Фомич
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: (Лялина) Мария Петровна
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Лялин Иван Яковлевич
Мать ребёнка: (Лялина) Мария Петровна
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: (Лялина) Наталья Яковлевна
Мать ребёнка: (Лялина) Мария Петровна
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: (Лялина) Матрена Яковлевна
Мать ребёнка: (Лялина) Мария Петровна
Рождение ребёнка
Около 1793
Мать ребёнка: (Лялина) Мария Петровна
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: (Лялина) Авдотья Яковлевна
Мать ребёнка: (Лялина) Мария Петровна
Смерть
1813