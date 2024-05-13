(Лялина) Мария Петровна 1770 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Лялина) Мария Петровна

Место рождения

дочь дьяка Ник.-Зарецкой ц.

Дата рождения

1770

Дата смерти

1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

дочь дьяка Ник.-Зарецкой ц.
Рождение ребёнка
1790

Сын: Лялин Родион Яковлевич

Отец ребёнка: Лялин Яков Максимович

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Лялин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Лялин Яков Максимович

Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: (Лялина) Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Лялин Яков Максимович

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: (Лялина) Матрена Яковлевна

Отец ребёнка: Лялин Яков Максимович

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Лялин Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Лялин Яков Максимович

Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: (Лялина) Авдотья Яковлевна

Отец ребёнка: Лялин Яков Максимович

Смерть
1850

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