(Лялина) Мария Петровна
Место рождениядочь дьяка Ник.-Зарецкой ц.
Дата рождения1770
Дата смерти1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
дочь дьяка Ник.-Зарецкой ц.
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Лялин Яков Максимович
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Лялин Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Лялин Яков Максимович
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: (Лялина) Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Лялин Яков Максимович
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: (Лялина) Матрена Яковлевна
Отец ребёнка: Лялин Яков Максимович
Рождение ребёнка
Около 1793
Отец ребёнка: Лялин Яков Максимович
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: (Лялина) Авдотья Яковлевна
Отец ребёнка: Лялин Яков Максимович
Смерть
1850