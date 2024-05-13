(Лялина) Прасковья Яковлевна Около 1810 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Лялина) Прасковья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

После 1865

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Лялин Николай Родионович

Отец ребёнка: Лялин Родион Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: (Лялина) Елизавета Родионовна

Отец ребёнка: Лялин Родион Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Лялин Павел Родионович

Отец ребёнка: Лялин Родион Яковлевич

Рождение ребёнка
05.03.1836

Сын: Лялин Митрофан Родионович

Отец ребёнка: Лялин Родион Яковлевич

сведения о надгробьях Лялиных на Спасском кладбище Тулы - https://tiam-tula.ru/nuzhdayutsya-v-popechitelyax-uchastok-tulskix-kupcov-i-oruzhejnikov-lyalinyx-spasskoe-kladbishhe-g-tuly/
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Лялин Иван Родионович

Отец ребёнка: Лялин Родион Яковлевич

Смерть
После 1865

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