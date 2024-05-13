(Лялина) Прасковья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиПосле 1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1829
Отец ребёнка: Лялин Родион Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: (Лялина) Елизавета Родионовна
Отец ребёнка: Лялин Родион Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1833
Отец ребёнка: Лялин Родион Яковлевич
Рождение ребёнка
05.03.1836
Сын: Лялин Митрофан Родионович
Отец ребёнка: Лялин Родион Яковлевич
сведения о надгробьях Лялиных на Спасском кладбище Тулы - https://tiam-tula.ru/nuzhdayutsya-v-popechitelyax-uchastok-tulskix-kupcov-i-oruzhejnikov-lyalinyx-spasskoe-kladbishhe-g-tuly/
Рождение ребёнка
Около 1839
Отец ребёнка: Лялин Родион Яковлевич
Смерть
После 1865