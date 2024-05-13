(Лялина) Елизавета Михайловна Около 1795 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Лялина) Елизавета Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: (Лялина) Мария Родионовна

Отец ребёнка: Лялин Родион Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Лялин Александр Родионович

Отец ребёнка: Лялин Родион Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: (Лялина) Анна Родионовна

Отец ребёнка: Лялин Родион Яковлевич

Смерть
После 1816

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