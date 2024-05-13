(Лялина) Елизавета Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: (Лялина) Мария Родионовна
Отец ребёнка: Лялин Родион Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Лялин Александр Родионович
Отец ребёнка: Лялин Родион Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: (Лялина) Анна Родионовна
Отец ребёнка: Лялин Родион Яковлевич
Смерть
После 1816