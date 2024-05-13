(Перова) Вера Семеновна Около 1847 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Перова) Вера Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лялин Митрофан Родионович

Рождение ребёнка
1866

Дочь: (Лялина) Татьяна Митрофановна

Отец ребёнка: Лялин Митрофан Родионович

Рождение ребёнка
Около 1869

Дочь: (Лялина) Клавдия Митрофановна

Отец ребёнка: Лялин Митрофан Родионович

Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Лялин Николай -1 Митрофанович

Отец ребёнка: Лялин Митрофан Родионович

Рождение ребёнка
1872

Дочь: (Лялина) Елизавета Митрофановна

Отец ребёнка: Лялин Митрофан Родионович

Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Лялина) Ольга Митрофановна

Отец ребёнка: Лялин Митрофан Родионович

Рождение ребёнка
1878

Дочь: (Лялина) Екатерина Митрофановна

Отец ребёнка: Лялин Митрофан Родионович

Рождение ребёнка
1879

Дочь: (Лялина) Валентина Митрофановна

Отец ребёнка: Лялин Митрофан Родионович

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Лялин Сергей Митрофанович

Отец ребёнка: Лялин Митрофан Родионович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Лялин Николай -2 Митрофанович

Отец ребёнка: Лялин Митрофан Родионович

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