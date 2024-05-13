(Перова) Вера Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1866
Дочь: (Лялина) Татьяна Митрофановна
Отец ребёнка: Лялин Митрофан Родионович
Рождение ребёнка
Около 1869
Дочь: (Лялина) Клавдия Митрофановна
Отец ребёнка: Лялин Митрофан Родионович
Рождение ребёнка
Около 1871
Сын: Лялин Николай -1 Митрофанович
Отец ребёнка: Лялин Митрофан Родионович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: (Лялина) Елизавета Митрофановна
Отец ребёнка: Лялин Митрофан Родионович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (Лялина) Ольга Митрофановна
Отец ребёнка: Лялин Митрофан Родионович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: (Лялина) Екатерина Митрофановна
Отец ребёнка: Лялин Митрофан Родионович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: (Лялина) Валентина Митрофановна
Отец ребёнка: Лялин Митрофан Родионович
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Лялин Сергей Митрофанович
Отец ребёнка: Лялин Митрофан Родионович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Лялин Николай -2 Митрофанович
Отец ребёнка: Лялин Митрофан Родионович