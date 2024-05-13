Лялин Николай -2 Митрофанович 1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лялин Николай -2 Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Лялин Митрофан Родионович

Мать: (Перова) Вера Семеновна

Рождение ребёнка
21.06.1908

Сын: Лялин Евгений Николаевич

Мать ребёнка: (Лялина) Валентина Ивановна

Россия, Тула
Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Лялин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: (Лялина) Валентина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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