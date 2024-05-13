Лялин Николай -2 Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Лялин Митрофан Родионович
Мать: (Перова) Вера Семеновна
Рождение ребёнка
21.06.1908
Мать ребёнка: (Лялина) Валентина Ивановна
Россия, Тула
Рождение ребёнка
Около 1909
Сын: Лялин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: (Лялина) Валентина Ивановна
Смерть
Неизвестно