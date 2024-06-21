Иванов Василий
Место рожденияСанкт-Петербург
Дата рожденияМежду 1830 и 1835
Дата смерти01.07.1907
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1830 и 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Санкт-Петербург
Бракосочетание
01.06.1870
Царская Славянка Петебургской губернии
Рождение ребёнка
24.07.1871
Мать ребёнка: Иванова Варвара Финогеновна
Рождение ребёнка
18.09.1873
Мать ребёнка: Иванова Варвара Финогеновна
Рождение ребёнка
30.01.1876
Мать ребёнка: Иванова Варвара Финогеновна
Рождение ребёнка
18.04.1879
Дочь: (Иванова) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Иванова Варвара Финогеновна
Рождение ребёнка
01.10.1882
Дочь: Вестерова / Vesterova (Иванова) Елена Васильевна / Helena
Мать ребёнка: Иванова Варвара Финогеновна
Рождение ребёнка
22.05.1889
Дочь: (Иванова) Екатерина Васильева
Мать ребёнка: Иванова Варвара Финогеновна
Рождение ребёнка
17.11.1891
Мать ребёнка: Иванова Варвара Финогеновна
Смерть
01.07.1907
Причина смерти: От старости