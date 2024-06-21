Иванов Василий Между 1830 и 1835 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванов Василий

Место рождения

Санкт-Петербург

Дата рождения

Между 1830 и 1835

Дата смерти

01.07.1907

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1830 и 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург
Бракосочетание
01.06.1870

Жена: Иванова Варвара Финогеновна

Царская Славянка Петебургской губернии
Рождение ребёнка
24.07.1871

Сын: Иванов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Иванова Варвара Финогеновна

Пендолово, Мозинская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
18.09.1873

Сын: Иванов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Иванова Варвара Финогеновна

Пендолово, Мозинская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
30.01.1876

Сын: Иванов Семен Васильевич

Мать ребёнка: Иванова Варвара Финогеновна

Пендолово, Мозинская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
18.04.1879

Дочь: (Иванова) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Иванова Варвара Финогеновна

Рождение ребёнка
01.10.1882

Дочь: Вестерова / Vesterova (Иванова) Елена Васильевна / Helena

Мать ребёнка: Иванова Варвара Финогеновна

Пендолово, Мозинская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
22.05.1889

Дочь: (Иванова) Екатерина Васильева

Мать ребёнка: Иванова Варвара Финогеновна

Пендолово, Мозинская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1891

Сын: Иванов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Иванова Варвара Финогеновна

Пендолово, Мозинская волость, Царскосельский уезд
Смерть
01.07.1907
Пендолово, Мозинская волость, Царскосельский уезд
Причина смерти: От старости

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