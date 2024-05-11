Иванов Семен Васильевич 30.01.1876 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванов Семен Васильевич

Место рождения

Пендолово, Мозинская волость, Царскосельский уезд

Дата рождения

30.01.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1876

Отец: Иванов Василий

Мать: Иванова Варвара Финогеновна

Пендолово, Мозинская волость, Царскосельский уезд
Бракосочетание
24.08.1903

Жена: Арминен / Arminen (Arminen) Мария Ивановна / Maria Johansdr.

Пендолово, Мозинская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
30.09.1907

Дочь: (Иванова) Ольга Семеновна

Мать ребёнка: Арминен / Arminen (Arminen) Мария Ивановна / Maria Johansdr.

Пендолово, Мозинская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1913

Сын: Иванов Николай Семенович

Мать ребёнка: Арминен / Arminen (Arminen) Мария Ивановна / Maria Johansdr.

Пендолово, Мозинская волость, Царскосельский уезд
Смерть
Неизвестно

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