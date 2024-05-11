Иванов Семен Васильевич
Место рождения
Дата рождения30.01.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1876
Отец: Иванов Василий
Бракосочетание
24.08.1903
Рождение ребёнка
30.09.1907
Дочь: (Иванова) Ольга Семеновна
Мать ребёнка: Арминен / Arminen (Arminen) Мария Ивановна / Maria Johansdr.
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Арминен / Arminen (Arminen) Мария Ивановна / Maria Johansdr.
Смерть
Неизвестно