Вестерова / Vesterova (Иванова) Елена Васильевна / Helena
Место рождения
Дата рождения01.10.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1882
Отец: Иванов Василий
Бракосочетание
22.05.1906
Царская Славянка Петебургской губернии
Рождение ребёнка
29.05.1907
Сын: Вестеров / Vesterov Иван Андреевич / Ivan
Отец ребёнка: Вестеров / Vesterian / Vesteri / Vesterov Андрей Павлович
Деревня Серая Мельница (Ванга-Мюля) Царскославянский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1910
Дочь: (Вестеров) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Вестеров / Vesterian / Vesteri / Vesterov Андрей Павлович
Рождение ребёнка
10.09.1912
Дочь: (Вестерова) Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Вестеров / Vesterian / Vesteri / Vesterov Андрей Павлович
Рождение ребёнка
02.10.1915
Отец ребёнка: Вестеров / Vesterian / Vesteri / Vesterov Андрей Павлович
Смерть
Неизвестно