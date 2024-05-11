Вестерова / Vesterova (Иванова) Елена Васильевна / Helena 01.10.1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вестерова / Vesterova (Иванова) Елена Васильевна / Helena

Место рождения

Пендолово, Мозинская волость, Царскосельский уезд

Дата рождения

01.10.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1882

Отец: Иванов Василий

Мать: Иванова Варвара Финогеновна

Пендолово, Мозинская волость, Царскосельский уезд
Бракосочетание
22.05.1906

Муж: Вестеров / Vesterian / Vesteri / Vesterov Андрей Павлович

Царская Славянка Петебургской губернии
Рождение ребёнка
29.05.1907

Сын: Вестеров / Vesterov Иван Андреевич / Ivan

Отец ребёнка: Вестеров / Vesterian / Vesteri / Vesterov Андрей Павлович

Деревня Серая Мельница (Ванга-Мюля) Царскославянский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1910

Дочь: (Вестеров) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Вестеров / Vesterian / Vesteri / Vesterov Андрей Павлович

Ванга Мюллю, Мозинская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
10.09.1912

Дочь: (Вестерова) Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Вестеров / Vesterian / Vesteri / Vesterov Андрей Павлович

Ванга Мюллю, Мозинская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
02.10.1915

Сын: Вестеров Павел Андреевич

Отец ребёнка: Вестеров / Vesterian / Vesteri / Vesterov Андрей Павлович

Ванга Мюллю, Мозинская волость, Царскосельский уезд
Смерть
Неизвестно

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