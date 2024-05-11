Вестеров / Vesterian / Vesteri / Vesterov Андрей Павлович
Место рожденияVanhamylly / Ванга-Милли Мозинской волости Царскосельского уезда Петербургской губернии
Дата рождения13.04.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
13.04.1874
Отец: Вестеров Павел Корнеевич
Мать: Вестерова Мария Ивановна
Vanhamylly / Ванга-Милли Мозинской волости Царскосельского уезда Петербургской губернии
Бракосочетание
22.05.1906
Царская Славянка Петебургской губернии
Рождение ребёнка
29.05.1907
Сын: Вестеров / Vesterov Иван Андреевич / Ivan
Мать ребёнка: Вестерова / Vesterova (Иванова) Елена Васильевна / Helena
Деревня Серая Мельница (Ванга-Мюля) Царскославянский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1910
Дочь: (Вестеров) Мария Андреевна
Мать ребёнка: Вестерова / Vesterova (Иванова) Елена Васильевна / Helena
Рождение ребёнка
10.09.1912
Дочь: (Вестерова) Ольга Андреевна
Мать ребёнка: Вестерова / Vesterova (Иванова) Елена Васильевна / Helena
Рождение ребёнка
02.10.1915
Мать ребёнка: Вестерова / Vesterova (Иванова) Елена Васильевна / Helena
Смерть
Неизвестно