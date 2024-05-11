Вестеров / Vesterian / Vesteri / Vesterov Андрей Павлович 13.04.1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вестеров / Vesterian / Vesteri / Vesterov Андрей Павлович

Место рождения

Vanhamylly / Ванга-Милли Мозинской волости Царскосельского уезда Петербургской губернии

Дата рождения

13.04.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1874

Отец: Вестеров Павел Корнеевич

Мать: Вестерова Мария Ивановна

Vanhamylly / Ванга-Милли Мозинской волости Царскосельского уезда Петербургской губернии
Бракосочетание
22.05.1906

Жена: Вестерова / Vesterova (Иванова) Елена Васильевна / Helena

Царская Славянка Петебургской губернии
Рождение ребёнка
29.05.1907

Сын: Вестеров / Vesterov Иван Андреевич / Ivan

Мать ребёнка: Вестерова / Vesterova (Иванова) Елена Васильевна / Helena

Деревня Серая Мельница (Ванга-Мюля) Царскославянский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1910

Дочь: (Вестеров) Мария Андреевна

Мать ребёнка: Вестерова / Vesterova (Иванова) Елена Васильевна / Helena

Ванга Мюллю, Мозинская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
10.09.1912

Дочь: (Вестерова) Ольга Андреевна

Мать ребёнка: Вестерова / Vesterova (Иванова) Елена Васильевна / Helena

Ванга Мюллю, Мозинская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
02.10.1915

Сын: Вестеров Павел Андреевич

Мать ребёнка: Вестерова / Vesterova (Иванова) Елена Васильевна / Helena

Ванга Мюллю, Мозинская волость, Царскосельский уезд
Смерть
Неизвестно

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