Вестеров / Vesterov Иван Андреевич / Ivan
Место рожденияДеревня Серая Мельница (Ванга-Мюля) Царскославянский уезд
Дата рождения29.05.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1907
Отец: Вестеров / Vesterian / Vesteri / Vesterov Андрей Павлович
Мать: Вестерова / Vesterova (Иванова) Елена Васильевна / Helena
Деревня Серая Мельница (Ванга-Мюля) Царскославянский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.04.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вестерова / Vesterova Екатерина / Katrina
Рождение ребёнка
30.05.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вестерова / Vesterova Екатерина / Katrina
Смерть
Неизвестно