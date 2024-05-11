Вестеров / Vesterov Иван Андреевич / Ivan 29.05.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вестеров / Vesterov Иван Андреевич / Ivan

Место рождения

Деревня Серая Мельница (Ванга-Мюля) Царскославянский уезд

Дата рождения

29.05.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1882 г.р.

Жена

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1907

Отец: Вестеров / Vesterian / Vesteri / Vesterov Андрей Павлович

Мать: Вестерова / Vesterova (Иванова) Елена Васильевна / Helena

Деревня Серая Мельница (Ванга-Мюля) Царскославянский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вестерова / Vesterova Екатерина / Katrina

Рождение ребёнка
26.04.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вестерова / Vesterova Екатерина / Katrina

Рождение ребёнка
30.05.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вестерова / Vesterova Екатерина / Katrina

Смерть
Неизвестно

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